بالفيديو.. بعد فشل فريقه في الفوز.. أهلاوي يقرر تشجيع الهلال
شهدت موقعة الحسم بين الأهلي والهلال، أمس السبت، في إطار الجولة الـ 25 من دوري المحترفين؛ اهتمام وتفاعل كبير من قبل محبي وعاشقي الكرة في المملكة؛ لما تحمله المباراة من أهمية.
وفي لقطة طريفة ظهر أحد الشباب المشجعين للأهلي في المدرجات؛ وهو يشجع الهلال عقب فشل فريقه في إحراز الأهداف والتقدم على الأزرق.
وشهد الفيديو المتداول للشاب تفاعل كبير من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أكتفى البعض بالسخرية، وأخرين نفوا أن يكون الشاب هلالي مؤكدين أنه من الصعب أن يُغير عاشقي الراقي قناعتهم بفريقهم تحت أي ظرف.
وانتهت المباراة بين الزعيم والراقي بالتعادل السلبي؛ وهو ما حطم أمال الأهلي في تخطي الزعيم والانفراد بالصدارة، حيث مازال الأزرق محتفظًا بتفوقه في ترتيب الدوري.
أحمد[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قوية
رااايق[ عدد التعليقات: 4404 ] نشر منذ 3 ساعات
ردت فعل مؤقتة بسبب الغضب *!! تحصل لدى بعض الجماهير *!!
عبد الله 💙💙[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههه الهلال الزعيم دائما وابدااا
kkkk[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 2 ساعتين
من غير وعيه شجع الزعيم ههههههههههههههههههههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8340 ] نشر منذ 1 ساعة
قد فعلها هلالي بعد خمسه الدره ايام كيم البرازيلي☺😁
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9545 ] نشر منذ 49 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
X[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 31 دقيقة
المفروض من زمان تشجع الهلال ،،، فيه احد مايشجع الزعيم ؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45233 ] نشر منذ 29 دقيقة
حتى المشجع الأهلاوي ، الشاعر والملحن // هاني رزق سالم بدوي ،،
,, غيّر رأيه عن الأهلي وعرض نفسه ، في سوق الرياضه ، بـ 25 مليون ريال لأي نادي يطلبه للتشجيع ، عدا نادي الإتحاد بـ 20 مليون ريال ، نظراً لوجود نادي الإتحاد بجده ، مما يعني عدم سفره وتغربه لتشجيع نادٍ آخر خارج مدينة جده ..
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,, عموماً أقول للناديين الأهلي والهلال ، مبروك لكما هذا التعادل فاالناديين زعيمين ولاشك ..
,, وأتمنى للجميع التقدم والرقي ,,