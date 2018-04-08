بالفيديو.. بعد فشل فريقه في الفوز.. أهلاوي يقرر تشجيع الهلال

ماجد محمد(صدى):

شهدت موقعة الحسم بين الأهلي والهلال، أمس السبت، في إطار الجولة الـ 25 من دوري المحترفين؛ اهتمام وتفاعل كبير من قبل محبي وعاشقي الكرة في المملكة؛ لما تحمله المباراة من أهمية.

وفي لقطة طريفة ظهر أحد الشباب المشجعين للأهلي في المدرجات؛ وهو يشجع الهلال عقب فشل فريقه في إحراز الأهداف والتقدم على الأزرق.

وشهد الفيديو المتداول للشاب تفاعل كبير من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أكتفى البعض بالسخرية، وأخرين نفوا أن يكون الشاب هلالي مؤكدين أنه من الصعب أن يُغير عاشقي الراقي قناعتهم بفريقهم تحت أي ظرف.

وانتهت المباراة بين الزعيم والراقي بالتعادل السلبي؛ وهو ما حطم أمال الأهلي في تخطي الزعيم والانفراد بالصدارة، حيث مازال الأزرق محتفظًا بتفوقه في ترتيب الدوري.