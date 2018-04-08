بالصور.. استكمال أعمال الصيانة وسفلتة الطرق بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

واصلت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في وكالة المشاريع، صباح اليوم الأحد، أعمال السفلتة بشارع عثمان بن طلحة في حي الجمعة بالمنطقة.

جاء ذلك في إطار أعمال الصيانة في الأحياء بالمنطقة، حيث استكملت وكالة المشاريع أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بحي المستراح و حي الرنوناء، فيما واصلت أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بطريقي ” الملك سلمان والأمير عبد المجيد ” .

كما نفذت وكالة المشاريع بأمانة المدينة، أعمال السلامة المرورية بشارعي ” سعد بن عثمان، وحميضة بن رقيم ” بالمنطقة، وذلك وفقًا لما ذكرته الأمانة عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .