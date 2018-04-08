الإعلان عن موعد دمج وتدريس المعلمات للطلاب الذكور بمرحلة ‫الطفولة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الدكتورة ” هيا العواد ” وكيل وزارة التعليم ” بنات ” ، ورئيس اللجنة المشكلة من قِبَل وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لدراسة دمج مرحلة الطفولة المبكرة ” تمهيدي 2، وتمهيدي 3 ” مع الصفين الأول والثاني الابتدائي، عن الموعد المحتمل لدمج وتدريس المعلمات للطلاب الذكور في مرحلة الطفولة.

وأوضحت ” العواد ” أن ذلك خلال العام الدراسي بعد القادم1441/ 2020، قائلةً: ” نسعى خلال الفترة المقبلة لتأهيل بنية تحتية لإطلاق هذا المشروع؛ وذلك في العام الدراسي بعد القادم.. وفي حال اكتمال الإجراءات النظامية؛ سيكون هناك انطلاق في تأهيل المدارس التي تتوفر لديها الإمكانيات والتخطيط عن مواقع هذه المدارس، وكيفية انتشارها على مستوى المملكة، ثم العام الذي يليه نبدأ المشروع. ”