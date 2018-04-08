لحظات صعبة على سائق شاحنة كادت أن تسقط من قمة جبل بأبها

أبها(صدى):

نجا صاحب شاحنة ثقيلة، من الموت المحقق بعد أن علقت شاحنته في أحد المنعطفات، خلال سلوكه طريق عقبة الصماء الرباط بين مدينة أبها ومحافظة رجال ألمع.

وكادت الشاحنة أن تسقط من فوق قمة الجبل، لولا العناية الإلهية التي جعلت الشاحنة مستقرة فوق الجبل دون أن تتحرك، إلا أن السائق عاش لحظات صعبة وقاسية.

وتسببت صورة السيارة العالقة، في فتح المطالبات لمنع سلوك هذه الشاحنات الطريق؛ نظراً لأنه ضيق جداً وتوجد على امتدادها منحنيات خطيرة لا تتسع للمركبات.