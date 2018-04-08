إصدار مواصفة قياسية جديدة لمكافحة الرشوة

عادل الحربي(صدى):

أصدرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الأحد، عن إصدار المواصفة القياسية السعودية بعنوان ” نظم إدارة مكافحة الرشوة ” ، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ، والنيابة العامة.

وكشفت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ،عن أهداف هذه المواصفة، والتي تتمثل في:

– وضع سياسة واضحة لمكافحة الرشوة.

– تشجيع القيادات العليا بالمنظمات على الإلتزام بسياسات مكافحة الرشوة.

– حماية المبلغين عن قضايا الرشوة.

– تنفيذ الإجراءات الهادفة لمنع عرض الرشاوي أو تقديمها أو قبولها.

وتتناول هذه المواصفة القياسية عددًا من الأنشطة، تتمثل في الرشوة المقدمة من / إلى ” المنظمة، موظفي المنظمة بالنيابة عنها أو لمصلحتها، شركاء أعمال المنظمة فيما يتعلق بأنشطتها ” .

أما القطاعات التي يشملها مجال المواصفة، فجاءت على النحو التالي: ” القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي ” .