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بالفيديو.. أم تروع أطفالها بلسانها المقطوع

بالفيديو.. أم تروع أطفالها بلسانها المقطوع
واشنطن(صدى):

نفذت أم أمريكية مقلب مروع في طفليها ، وأدعت أن لسانها قٌطع ما أصابهما بحالة من الذعر والهلع ، ما أثار استياء العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وألقت الأم لسانا مزيفا أمام طفليها اللذين انطلقا يركضان في ذعر بينما يصرخان، ثم بدأ الثنائي تدارك الأمر ونصحا والدتهما بالذهاب إلى الطبيب لأنها لم تعد قادرة على التحدث، ولم يشفع بكاءهما لأمام والدتهما في أن تنهى المقلب، وظلت على موقفها صامتة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9545 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههههههههه ام خبله

[ عدد التعليقات: 2516 ] نشر منذ 1 ساعة

ياحبني لهم روعتهم ياويلها من الله ههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 4404 ] نشر منذ 1 ساعة

من جد فيه امهات مخبلااات على قولت اهل العراق *!! هههههههههههههههههههههههه

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