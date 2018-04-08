الرباط الصليبي يعاقب مهاجم المنتخب التونسي قبل المونديال

نواف السالم(صدى):

أكد المتخب التونسي، غياب مهاجمة يوسف المساكني لاعب نادي الدحيل القطري، عن المشاركة في مونديال روسيا 2018؛ على خلفية إصابته بالرباط الصليبي.

‏يجدر الإشارة إلى أن اللاعب تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه الدحيل القطرى، أمام السيلية، ضمن الجولة 22 والأخيرة من الدورى القطرى.

وجاء التعليق الأول للاعب عبر حسابه الرسمي على انستغرام، حيث قال: ” الحمد لله قدر الله ما شاء فعل ” ، معربًا عن حزنه الشديد لاستبعادة عن المونديال بسبب الرباط الصليبي.