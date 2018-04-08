بالفيديو.. فتاة تلقي بنفسها من الطابق الرابع هربا من متحرش

نيودلهي(صدى):

تعرضت فتاة هندية تبلغ من العمر 12 عاماً ، لحادث مروع ، حيث أقدمت على إلقاء نفسها من الطابق الرابع ، في محاولة منها للهرب من متحرش حاول مهاجمتها .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة، وهي تسقط في شبكة أمان من القماش، استخدمها عمال لإنقاذها.

وكشفت وسائل الإعلام الهندية في تعليقها على الفيديو ، أن المشتبه به أقنع الفتاة بمرافقته إلى المبنى، وحاول الاعتداء عليها، وعندما رأى العمال الفتاة جالسة على حافة المبنى، صنعوا من قطعة قماش شبكة أمان في حالة قفزها.

وعلى الرغم من أن الفتاة تمكنت من القفز بسلام، إلا أنها تعرضت لكسر في الظهر.