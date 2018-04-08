مدافع الهلال: لحظة خروج السومة هي الأفضل في قمة الحسم

طلال الغامدي(صدى):

كشف نجم الهلال علي البليهي، عن اللحظة التي استشعر خلالها الراحة على مدار شوطي مباراة الفريق أمس أمام الأهلي في إطار الجولة الـ 25 من دوري المحترفين، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال ” البليهي ” إن لحظة خروج مهاجم الأهلي عمر السومة من المباراة واستبداله بلاعب أخر، هي الأفضل في المباراة، موضحًا أن استبداله أراح مدافعي الهلال.

وأشار إلى أن الزعيم كان الأكثر استحواذًا على الكرة أمس؛ على عكس الراقي الذي اندفع للأمام، وترك مساحة للهجمات المرتدة أمام الأزرق.