نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأحد على أنحاء المملكة

عادل الحربي(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأحد، على جميع محافظات و مناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: ” الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ” .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– المدينة المنورة: 34 – 22 .. غائم جزئي.

– جدة: 33 – 24 .. غائم جزئي.

– مكة المكرمة: 38 – 26 .. سحب رعدية.

– الرياض: 30 – 24 .. أمطار رعدية.

– شرورة: 36 – 22 .. سحب رعدية ممطرة.

– نجران: 31 – 18 .. سحب رعدية ممطرة.

– الباحة: 24 – 16 .. أمطار رعدية.

– القنفذة: 33 – 27 .. سحب رعدية.

– أبها: 23 – 15 .. أمطار رعدية.

– بيشة: 33 – 16 .. أمطار رعدية.

– جازان: 34 – 28 .. سحب رعدية ممطرة.

– طريف: 27 – 15 .. غائم جزئي.

– عرعر: 28 – 13 .. غائم جزئي.

– القريات: 29 – 16 .. غائم جزئي.

– رفحا: 28 – 14 .. غائم جزئي.

– تبوك: 29 – 16 .. أمطار رعدية.

– حائل: 27 – 14 .. أمطار رعدية.

– سكاكا: 28 – 14 .. غائم جزئي.

– الدمام: 30 – 22 .. سحب رعدية ممطرة.

– حفر الباطن: 28 – 15 .. مشمس.

– الأحساء: 34 – 22 .. سحب رعدية ممطرة.

– بريدة: 30 – 15 .. أمطار رعدية.

– وادي الدواسر: 35 – 21 .. سحب رعدية ممطرة.

– العلا: 31 – 17 .. غائم جزئي.

– ينبع: 33 – 21 .. غائم جزئي.

– الطائف: 26 – 16 .. أمطار رعدية.

– الوجه: 29 – 21 .. سحب رعدية.