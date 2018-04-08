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نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأحد على أنحاء المملكة

نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأحد على أنحاء المملكة
عادل الحربي(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأحد، على جميع محافظات و مناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: ” الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ” .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– المدينة المنورة: 34 – 22 .. غائم جزئي.
– جدة: 33 – 24 .. غائم جزئي.
– مكة المكرمة: 38 – 26 .. سحب رعدية.
– الرياض: 30 – 24 .. أمطار رعدية.
– شرورة: 36 – 22 .. سحب رعدية ممطرة.
– نجران: 31 – 18 .. سحب رعدية ممطرة.
– الباحة: 24 – 16 .. أمطار رعدية.
– القنفذة: 33 – 27 .. سحب رعدية.
– أبها: 23 – 15 .. أمطار رعدية.
– بيشة: 33 – 16 .. أمطار رعدية.
– جازان: 34 – 28 .. سحب رعدية ممطرة.
– طريف: 27 – 15 .. غائم جزئي.
– عرعر: 28 – 13 .. غائم جزئي.
– القريات: 29 – 16 .. غائم جزئي.
– رفحا: 28 – 14 .. غائم جزئي.
– تبوك: 29 – 16 .. أمطار رعدية.
– حائل: 27 – 14 .. أمطار رعدية.
– سكاكا: 28 – 14 .. غائم جزئي.
– الدمام: 30 – 22 .. سحب رعدية ممطرة.
– حفر الباطن: 28 – 15 .. مشمس.
– الأحساء: 34 – 22 .. سحب رعدية ممطرة.
– بريدة: 30 – 15 .. أمطار رعدية.
– وادي الدواسر: 35 – 21 .. سحب رعدية ممطرة.
– العلا: 31 – 17 .. غائم جزئي.
– ينبع: 33 – 21 .. غائم جزئي.
– الطائف: 26 – 16 .. أمطار رعدية.
– الوجه: 29 – 21 .. سحب رعدية.


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