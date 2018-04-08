إسعاف 25حالة بين جماهير مباراة الأهلي والهلال بالجوهرة

نايف السالم(صدى):

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة بعدد 17 فرقة إسعافية، و 40 مشارك في مباراة الاهلي والهلال، ضمن دوري المحترفين لهذا العام 1439 الجولة ما قبل الأخيرة والتي أُقيمت بمدينة الملك عبد الله الرياضية مساء أمس السبت؛ وذلك امتدادًا لدورها الإنساني الذي تقوم به الهيئة.

وأكد عبد الله أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي للهيئة بمحافظة جدة أن خطة الهيئة في هذا الحدث بدأت في تمام الثالثة عصر من يوم السبت الموافق 1439/7/21خلال التواجد على الطرق والمداخل المؤدية للملعب بعد ذلك تواجدت الفرق داخل أرجاء الملعب والمدرجات وعربات القولف لمباشرة الحالات الإسعافية بشكل فوري.

وأضاف متحدث الهيئة، مباشرة (25) حالة إسعافية عبر الفرق المتواجدة بجميع ارجاء الملعب، حيث قدموا العلاج اللازم للحالات في الموقع ولم تستدعي الحالات نقلها .