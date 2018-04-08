بعد التعادل أمام الأهلي.. رئيس الهلال يوجه إنذار شديد اللهجة للاعبيه

ماجد محمد(صدى):

لم يرغب رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد في أن يشعر لاعبي الزعيم بأن أمور الدوري قد حُسمت بالتعادل أمام الأهلي في كلاسيكو الحسم؛ لذلك وجه إليهم إنذار شديد اللهجة وسط رسائل التهنئة من الأخرين.

وطالب رئيس الأزرق لاعبيه بأن يستعدوا جيدًا لمباراة الفتح؛ معتبرًا تلك المباراة الأهم في الموسم الجاري، والتي من المقرر إقامتها الخميس المقبل.

وفي السياق ذاته طالب لاعبيه بعدم الردي على التهاني أو التبريكات؛ موضحًا لهم أنها تسبب التخدير وإدخال التراخي عيلهم قبل مواجهة حاسمة.

وقال للاعبيه إن عليهم الاحتفال فقط عقب صافرة النهاية في مباراة الفتح القادمة.