بالفيديو.. جلسة تصوير لمودل روز في حمام السباحة بفستان مكشوف
أثارت الفاشونيستا السعودية مودل روز ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ظهورها في جلسة تصوير بحمام سباحة .
ونشرت مودل روز مقطع فيديو عبر مواقع التواصل لجلسة تصوير جديدة وهي ترتدي فستان مكشوف الصدر وقصير ، وسط حمام سباحة ، ما أثار سخرية متابعيها ، لظهورها بهذا الشكل وهي تنام وسط حمام سباحة بفستان مكشوف .
رااايق[ عدد التعليقات: 4398 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي بصراحة فلتها فل وصارت تستزحق *!! هههههه
khalid[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 2 ساعتين
السعودية
كل بنت تقولك انا سعودية
عيب
صدقين انها ما تعرف اي تقع السعودية
ولا تعرف تتكلم عربي
faeiz[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغربت في بداية المقال مكتوب كلمة “” أثارت “” كأنه أمر مستغرب وهذا طبيعي يصدر ممن باعت دينها وعرضها لأجل الشهرة واتمنى عقاب كل متلزقة بالسعودية وسحب الجنسية لان هذه التصرفات لاتمثل لامن قريب ولا بعيد البنت السعودية المحافظه
ابو شناق[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه الاشكال .. لا تمثل انها تكون سعووووديــة تخســـــي
تمثل البيئة التي تعيشها وتربيتها وتمثل نفسها
الرخيييييييييييييص رخييييييييييييييييييييييييص
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45225 ] نشر منذ 2 ساعتين
الجنه تبي .. والنار تبي ,,
,, اختاري الطريق اللي يودي ,,
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3183 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يهديها
غيور[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 51 دقيقة
حسبي اللة ونعم الوكيل
كل ماقامت وحدة او قعدت قالت سعودية