بالفيديو.. جلسة تصوير لمودل روز في حمام السباحة بفستان مكشوف

نورة الشهري (صدى):

أثارت الفاشونيستا السعودية مودل روز ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ظهورها في جلسة تصوير بحمام سباحة .

ونشرت مودل روز مقطع فيديو عبر مواقع التواصل لجلسة تصوير جديدة وهي ترتدي فستان مكشوف الصدر وقصير ، وسط حمام سباحة ، ما أثار سخرية متابعيها ، لظهورها بهذا الشكل وهي تنام وسط حمام سباحة بفستان مكشوف .