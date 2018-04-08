جامعة جازان تتخذ أولى خطواتها لطرد تفكير الإخوان من كتبها

تركي السالم(صدى):

أكدت جامعة جازان، أنها أخرجت جميع الكتب التي تحتوي على أفكار جماعة الإخوان منها، موضحة أنها بدأت تنفيذ خطوات عدة لمعالجة جذور الفكر الحزبي الإخواني والسروري.

من جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة بالجامعة، أن أولى الخطوات تتمثل في تأصيل الأدلة الشرعية لحقوق ولي الأمر من وجوب السمع والطاعة والوفاء بحق البيعة، وتقرير حرمة الخروج عليها، بالإضافة إلى ترسيخ ذلك في نفوق منسوبي الجامعة.

وأشار إلى أن وحدة التوعية الفكرية تعمل على تأليف ونشر كتاب جمعة فيه الأدلة الشرعية التي تقرر حقوق ولي الأمر ونبذ الفرقة، وطبعت منه 60 ألف نسخة، وكذلك نظمت دورات تدريبية للتحذير من شبه الجماعات المتطرفة.