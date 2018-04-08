” بوباث ” في مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للأطفال المعوقين

حسين العلي(صدى):

ألقت اخصائية العلاج الطبيعي العالمية جوليان سالوجي مؤسسة ومدير عام مركز مالامولا أنواره بجهانسبيرغ بجنوب افريقيا دورة تأهيلية لأخصائيات العلاج الطبيعي والوظيفي عن (طريقة بوباث)، بمقرمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتأهيل المعوقين بجدة

حيث أوضحت سالوجي(طريقة بوباث) تستخدم لتقييم حالة المريض وعلاجه مثل ” البالغين المصابين بإعاقات و صعوبات حركية مختلفة ناتجة عن جلطات دماغية، أو الأطفال المصابين بشلل دماغي “.

وذلك حتى يتسنى لهم تعزيز القدرات والمهارات الحركية الفعالة للمريض، وإعطائه درجة من السيطرة والتحكم بحركة جسده، والذي يتم تطبيقية من خلال إعطاء المريض وتعليمه بعض المهارات الحركية الطبيعة والخبرات ليحصل على الاستقلال التام في البدء بالمهمات اليومية المطلوبة منه.

ومن هنا يأتي حرص المركز دائماً لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، والعمل من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك، وكذلك تدريب العاملين الصحيين و الأكاديميين، بلإضافة الى تدريب أسر الأطفال على كيفية المتابعة والعناية بهم.