بالصور..حريق هائل ببرج ترامب

واشنطن(صدى):

أصيب شخص بجروح خطيرة إثر اندلاع حريق في برج ترامب بمدينة نيويورك أمس السبت.

وذكرت إدارة الإطفاء في نيويورك أن ثلاثة من رجال الإطفاء عانوا من إصابات غير مهددة للحياة حيث شارك أكثر من 100 من رجال الإطفاء في إخماد الحريق.

وقالت إدارة شرطة نيويورك:” إنه تم إغلاق الشوارع وسط مانهاتن للتعامل مع حريق ناطحة السحاب المكونة من 58 طابقًا”.

ويمكن رؤية النيران والدخان المتصاعد من نوافذ الطابق الـخمسين من المبنى الواقع في جادة مانهاتن، في صورة نشرتها إدارة الإطفاء.

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً “تمت السيطرة على الحريق في البرج و رجال الإطفاء قاموا بعمل عظيم”.

يذكر أن برج ترامب يعد مجمعًا سكنيًا وتجاريًا، ويضم منزلاً للرئيس الأمريكي في نيويورك بالإضافة إلى مطاعم ومحلات تجارية.