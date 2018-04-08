42 % نسبة الطلب على التقاعد المبكر

عادل الحربي (صدى):

أظهر تقرير حديث للمؤسسة العامة للتقاعد زيادة نسبة طلب الموظفين على التقاعد المبكر ،خلال الـ10 سنوات الأخيرة من 34% إلى 42 % .

وأوضح التقرير أن أعداد المتقاعدين عند ترك الخدمة تركز على ثبات عمر التقاعد مابين 44 إلى 55 سنة.

يذكر أن إجراءات تسوية المعاش التقاعدي للمتقاعدين مبكر تتمثل في ، استحقاق الموظف المدني المعاش بعد خدمة مدنية 25 عاما أو بعد خدمة عسكرية 25 عاما.

ويستحق الموظف العسكري المعاش بعد خدمة عسكرية 18 عاما، أو بعد خدمة عسكرية ومدنية 20 عاما من ضمنها 8 أعوام عسكرية.