رد السفارة في الأردن على فيديو إتلاف ماء زمزم

سعيد العجل(صدى):

علقت سفارة المملكة في الأردن على فيديو إتلاف مياء زمزم قرب الحدود، مؤكدة أن البعض من العبوات مقلدة وتشترى من الباعة المتجولين بالشوارع وغير صحية.

وأوضحت السفارة أن هناك نقاط بيع محددة، إضافة إلى تعليمات لنقل ماء زمزم للمعتمرين والزوار وضيوف الرحمن لكل مسافر عبوة واحدة ولا يسمح بنقلها لأغراض تجارية.

وأكدت أن الفيديو المتداول حدث خارج مبنى الجمارك في إحدى المحطات ،لمعرفة سائقي الحافلات بأن ذلك مخالف للإجراءات والانظمة.

وعلق المتحدث الرسمي للسفارة السعودية في عمان عبدالسلام بن عبدالله العنزي على فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه ان السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية ترفض السماح بنقل ماء زمزم دون دفع رسوم عليه، فيما قام معتمرون أردنيون بصب المياه في الشارع على المنطقة الحدودية بين البلدين.

وقال العنزي : ” إلى العقلاء، لا نحمل الموضوع أكثر مما يحتمل، عبوات مغشوشة وتم اتلافها “.

وأضاف: ” لو طلعت المياه مغشوشة أو تحمل أوبئة وأمراضاً على من تقع المسؤولية؟ راح تطلع الجماعة اللي انتم عارفينهم ويقولوا السعودية تنقل الأمراض “.

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