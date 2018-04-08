بالصور..فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين بدعمه لبشار

طلال الضوي(صدى):

في فضيحة جديدة لنظام العار القطري، كشفت أدلة جديدة عن دعم تنظيم الحمدين إلى بشار الأسد ، حيث ارتفعت ودائع بنك قطر في سوريا ،وازدادت موجوداته وإحتياطياته، كل ذلك بعد صفقة تميم وأردوغان.

ومن ضمن الأدلة أنه تم تعيين ممثل قطري جديد وهو ” حمد عبدالعزيز المسلم ” ، بالإضافة إلى 15 فرعاً يعمل بها قطريين بأمان داخل سوريا .

وأعلنت مجموعة بنك قطر الوطني ارتفاع صافي أرباحها ليصل لنحو 13,1 مليار ريال خلال عام 2017، بارتفاع نسبته 6 % مقارنة مع العام 2016.

وذكر بيان صحفي صادر عن البنك أن إجمالي موجودات المجموعة ارتفعت بنسبة 13% منذ 31 ديسمبر2016 ليصل إلى 811 مليار ريال.

يأتي ذلك بعدما وقعت القوات المسلحة القطرية، مع شركة ” بيكار ” التركية لصناعة الطائرات اتفاقية لشراء معدات عسكرية جديدة.

وشملت الصفقة شراء 6 طائرات بدون طيار من طراز “بيرقدار TB2″، وستكون المرة الأولى التي تصدر فيها شركة ” بيكار” منتجاتها إلى الخارج.

وذكرت وكالة الأناضول أن التوقيع على الصفقة جاء على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري ” ديمدكس 2018 ” بالدوحة.