بالصور..فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين بدعمه لبشار
في فضيحة جديدة لنظام العار القطري، كشفت أدلة جديدة عن دعم تنظيم الحمدين إلى بشار الأسد ، حيث ارتفعت ودائع بنك قطر في سوريا ،وازدادت موجوداته وإحتياطياته، كل ذلك بعد صفقة تميم وأردوغان.
ومن ضمن الأدلة أنه تم تعيين ممثل قطري جديد وهو ” حمد عبدالعزيز المسلم ” ، بالإضافة إلى 15 فرعاً يعمل بها قطريين بأمان داخل سوريا .
وأعلنت مجموعة بنك قطر الوطني ارتفاع صافي أرباحها ليصل لنحو 13,1 مليار ريال خلال عام 2017، بارتفاع نسبته 6 % مقارنة مع العام 2016.
وذكر بيان صحفي صادر عن البنك أن إجمالي موجودات المجموعة ارتفعت بنسبة 13% منذ 31 ديسمبر2016 ليصل إلى 811 مليار ريال.
يأتي ذلك بعدما وقعت القوات المسلحة القطرية، مع شركة ” بيكار ” التركية لصناعة الطائرات اتفاقية لشراء معدات عسكرية جديدة.
وشملت الصفقة شراء 6 طائرات بدون طيار من طراز “بيرقدار TB2″، وستكون المرة الأولى التي تصدر فيها شركة ” بيكار” منتجاتها إلى الخارج.
وذكرت وكالة الأناضول أن التوقيع على الصفقة جاء على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري ” ديمدكس 2018 ” بالدوحة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9540 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقترب القصاص من حكومة الحمارين ومن داخل قطر بيد رجال قطر الشرفاء
لزهارى ،الوادي[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين
أظن وليس كل الظن إثم ان وجود مال قطري فى سوريا لن يكفر عنها ما فعلته بالبلد الذي كان آمنا وتسببت بكثير من الماسي للشعب السورى بنيته التحتية مع أخواتها الخليجية أولا ثانيا أليس من الأفضل لمن يدعو الإسلام ان تكون أموالهم واستثمرعربي مسلم بدل ان تكون فى أياد كافره غازية طاغية لا يهمها من بلد العرب الا ما تأخذه من أموال كيف لمن يقول أنى مسلم ان يضع أمواله فى بنوك أمريكية صهيونية وأوروبية تحارب الإسلام وتقتل المسلمين وتحتل أرضهم بقوة السلاح ،يقول المول عز وجل ،،لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ،وهل هناك أكثر ولاءها من يضع المسلم أمواله فى بنوك الإسلام ،
faeiz[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 1 ساعة
قطر خانت الامه العربية الاسلامية وهذا غير مستغرب عليهم وان شاء الله نرى قريباً ازاحة كل من تسبب بهذه الخيانه ومعاقبتهم اشد العقوبات