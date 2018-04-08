استمرار هطول الأمطار على 11 منطقة اليوم

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -هطولاً للأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق :الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل ،تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية، نجران ، جازان ، عسير ،الباحة ،مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.