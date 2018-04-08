بالفيديو..كلمة عزة الدوري عن ولي العهد والسيسي

بغداد(صدى):

ظهر نائب الرئيس العراقي السابق والقيادي البعثي والمطلوب لدى الحكومة العراقية، عزة الدوري، أمس السبت، في كلمة مصورة ، مهاجما تنظيم داعش واصفا إياه بالمؤامرة الكبرى لتفكيك الامم العربية ونضاله الوحدوي.

وجاءت كلمة الدوري تزامنا مع ذكرى تأسيس حزب البعث، حيث ظهر في مكان مجهول وعبر مقطع فيديو واضعاً العلم العراقي القديم بجانبه، مهاجما “ الميليشات الايرانية ” في العراق.

وأشاد بالمملكة العربية السعودية والملك سلمان وولي العهد حفظهما الله، كما أشاد بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسماه مع الجيش المصري صمام امان لمصر، فيما وصف الامير الكويتي صباح الاحمد بالحكيم والخبير، وفق تعبيره.

ودعا قادة دول الخليج بايجاد حل عاجل للازمة الخليجية وتوحيد الخليج زاعماً وجود مؤامرة اميركية ايرانية لتفتيتهم.