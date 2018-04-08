الخدمة المدنية تعلن أسماء المتقدمات للوظائف الإدارية وتدعوهن لمطابقة بياناتهن

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 144 من المتقدمات على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام ” الادارية” والمعلنة في 06-07-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وذلك من يوم غدٍ الأحد22-07-1439هـ وحتى نهاية دوام الاثنين 23-07-1439هـ وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

– الهوية الوطنية.

– أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلات على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

للإطلاع على الأسماء من (هنا)