بالصور..3 زوجات يحتفلن بتقاعد زوجهن بطريقة خاصة
في لافتة مختلفة، قررت 3 زوجات مواطنات الاحتفال بتقاعد زوجهن، حيث أهدين له سيارتين حديثتين، وكتبن عبارات تعبر عن مدى حبهن.
وكانت السيارتين من نوع ” جيب لكزس ” و” تويوتا هايلكس “، كلمات جميلة على السيارة الأولى، بينما السيارة الثانية كتب أولاده عليها عبارات حب واحترام.
ويعتبر ذلك موقف نادر الحدوث، حيث الاتفاق والمودة بين الزوجات وبعضهن، واعتبر نشطاء مواقع التواصل هذا الموقف دليل على الحب والمودة داخل الأسرة.
فهد[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 58 دقيقة
والله حلوة ها الفكرة 👌👍
فيصل[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يسعدهم يارب
نهى[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 56 دقيقة
حلوة طريقة التعبير🌼🌷💝❤️
alfahd42[ عدد التعليقات: 16104 ] نشر منذ 55 دقيقة
ونعم الزوجات
alfahd42[ عدد التعليقات: 16104 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله الله في العدل واكل الربيان والجرجير
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16385 ] نشر منذ 41 دقيقة
هذه من فوائد التعدد
الف الف مبروك