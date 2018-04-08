بالصور..3 زوجات يحتفلن بتقاعد زوجهن بطريقة خاصة

علي العنزي(صدى):

في لافتة مختلفة، قررت 3 زوجات مواطنات الاحتفال بتقاعد زوجهن، حيث أهدين له سيارتين حديثتين، وكتبن عبارات تعبر عن مدى حبهن.

وكانت السيارتين من نوع ” جيب لكزس ” و” تويوتا هايلكس “، كلمات جميلة على السيارة الأولى، بينما السيارة الثانية كتب أولاده عليها عبارات حب واحترام.

ويعتبر ذلك موقف نادر الحدوث، حيث الاتفاق والمودة بين الزوجات وبعضهن، واعتبر نشطاء مواقع التواصل هذا الموقف دليل على الحب والمودة داخل الأسرة.