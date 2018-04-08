تفاصيل واقعة تعنيف سيدة بطريق الأفلاج
تلقت الجهات الأمنية بمحافظة الأفلاج ،مساء أمس السبت، بلاغًا من سيدة برفقتها 3 أطفال ورابع رضيع، تفيد بأن خلافًا نشب بينها وبين زوجها بالطريق العام.
وأوضحت الزوجة خلال البلاغ أن زوجها تركها بمحطة للوقود بالقرب من محافظة الأفلاج، متهمة زوجها بالاعتداء عليها بالضرب دون وقوع إصابات.
يذكر أن موقع التواصل ” تويتر ” قد اشتعل بهاشتاق ” معنفه طريق الأفلاج ” قالت خلاله امرأة ثلاثينية أن زوجها تركها وأطفالها في محطة النقل الجماعي بالأفلاج واعتدى عليها بالضرب المبرح ورمى عليها يمين الطلاق بعد مشادة بينهما .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28361 ] نشر منذ 2 ساعتين
يموتون باالهاشتاقات هذي
تعتبر عندهم أهم من صيد الضبان
فررررررررررصة يولد
تدرون ليش
هذي بداية المطالبة بسن قانون
ولدك أو بنتك وصل 18سنة
مالك حكم علية
وتذكروا كلامي زين🤔
نهى[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل
خلود[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله في هيك رجال
alfahd42[ عدد التعليقات: 16104 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
ناصر[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
alfahd42[ عدد التعليقات: 16104 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا صدقت مهوب صاحي
alfahd42[ عدد التعليقات: 16104 ] نشر منذ 1 ساعة
هيك رجال مو رجال اذا صدقت
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28361 ] نشر منذ 1 ساعة
عزيزتي الزوجه :
اذا زوجك فصخ ثوبه وعلقه في الدولاب
معناته فيه فلوس!!!!!!
واذا فصخه وعلقة على الباب معناته مفلس!!!!!!!
واذا لف ثوبه وحذفه بالغساله🔞
معناته الوضع مايطمن💇♀!!!!!
اللة يقدرني على فعل الخير
تعبت وانا اساعدكم ..
🍸😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 16104 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16385 ] نشر منذ 43 دقيقة
معقوله يرمي زوجته واولاده في المحطه و يتركهم
هذا صاحي والا اهبل ؟