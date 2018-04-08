تفاصيل واقعة تعنيف سيدة بطريق الأفلاج

عادل الحربي (صدى):

تلقت الجهات الأمنية بمحافظة الأفلاج ،مساء أمس السبت، بلاغًا من سيدة برفقتها 3 أطفال ورابع رضيع، تفيد بأن خلافًا نشب بينها وبين زوجها بالطريق العام.

وأوضحت الزوجة خلال البلاغ أن زوجها تركها بمحطة للوقود بالقرب من محافظة الأفلاج، متهمة زوجها بالاعتداء عليها بالضرب دون وقوع إصابات.

يذكر أن موقع التواصل ” تويتر ” قد اشتعل بهاشتاق ” معنفه طريق الأفلاج ” قالت خلاله امرأة ثلاثينية أن زوجها تركها وأطفالها في محطة النقل الجماعي بالأفلاج واعتدى عليها بالضرب المبرح ورمى عليها يمين الطلاق بعد مشادة بينهما .