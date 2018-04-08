بالفيديو..المجرم حسين مرتضى يتوعد بإبادة السوريين قبل مجزرة الكيماوي

دمشق(صدى):

ظهر المجرم حسين مرتضى، في مقطع فيديو ،قبل ساعات من حدوث مجزرة الكيماوي في دوما السورية ،متوعدًا بإبادة السوريين مُلمحًا لاستخدام الكيماوي ضدهم.

وظهر مرتضى في بث مباشر من مكان بدا على مقربة من أطراف مدينة دوما، في الغوطة الشرقية، وقال إن هذه الجهة التي يتصاعد منها الدخان، هي من محور حرستا.

وقال : ” هذه مشاهد حية لعمليات القصف التمهيدي، ولم يبدأ الاقتحام الكبير، هذا مجرد مُقبلات “.

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