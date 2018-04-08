بالفيديو..المجرم حسين مرتضى يتوعد بإبادة السوريين قبل مجزرة الكيماوي
ظهر المجرم حسين مرتضى، في مقطع فيديو ،قبل ساعات من حدوث مجزرة الكيماوي في دوما السورية ،متوعدًا بإبادة السوريين مُلمحًا لاستخدام الكيماوي ضدهم.
وظهر مرتضى في بث مباشر من مكان بدا على مقربة من أطراف مدينة دوما، في الغوطة الشرقية، وقال إن هذه الجهة التي يتصاعد منها الدخان، هي من محور حرستا.
وقال : ” هذه مشاهد حية لعمليات القصف التمهيدي، ولم يبدأ الاقتحام الكبير، هذا مجرد مُقبلات “.
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alfahd42[ عدد التعليقات: 16104 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليه اشلاء الاطفال مقبلات جعلك تصير مقبلات في فم اسد جائع
فيصل[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل
فهد[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله ينتقم منكم
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1157 ] نشر منذ 36 دقيقة
الايام دول ايه القذر
وسوف ترمي في مزبلة التاريخ ….. وعندالله تلتقي الخصوم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16385 ] نشر منذ 31 دقيقة
مجوسي نجس وحقير
لك يوم ان شاء الله تحترق فيه يالحقير