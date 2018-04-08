” العمل ” تستثني 4 أمراض من شرط السن في ” الإعانة “

علي القحطاني (صدى):

استثنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 4 أمراض أساسية من شرط السن للاستفادة من إعانة التأهيل الشامل.

وأوضحت العمل أن الأمراض هي كلا من الإيدز، والسرطان، والفشل الكلوي، وحساسية القمح.

وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط للحصول على الإعانة والتي قيمتها بين 4 إلى 20 ألف ريال سنويا، أن تكون الإعاقة وقعت قبل سن الـ45 .