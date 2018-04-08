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” العمل ” تستثني 4 أمراض من شرط السن في ” الإعانة “

” العمل ” تستثني 4 أمراض من شرط السن في ” الإعانة “
علي القحطاني (صدى):

استثنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 4 أمراض أساسية من شرط السن للاستفادة من إعانة التأهيل الشامل.

وأوضحت العمل أن الأمراض هي كلا من الإيدز، والسرطان، والفشل الكلوي، وحساسية القمح.

وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط للحصول على الإعانة والتي قيمتها بين 4 إلى 20 ألف ريال سنويا، أن تكون الإعاقة وقعت قبل سن الـ45 .

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب👍👍

[ عدد التعليقات: 16104 ] نشر منذ 1 ساعة

موفقين لكل خير

[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يشفي الجميع

[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحمينا يارب من الامراض

[ عدد التعليقات: 16104 ] نشر منذ 1 ساعة

آمين

[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 28 دقيقة

يا رب العالمين يا مجيب السامعين
اشفِ كل مبتلى من المسلمين

[ عدد التعليقات: 16104 ] نشر منذ 19 دقيقة

آمين

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