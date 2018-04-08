” العمل ” تستثني 4 أمراض من شرط السن في ” الإعانة “
استثنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 4 أمراض أساسية من شرط السن للاستفادة من إعانة التأهيل الشامل.
وأوضحت العمل أن الأمراض هي كلا من الإيدز، والسرطان، والفشل الكلوي، وحساسية القمح.
وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط للحصول على الإعانة والتي قيمتها بين 4 إلى 20 ألف ريال سنويا، أن تكون الإعاقة وقعت قبل سن الـ45 .
ناصر[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب👍👍
alfahd42[ عدد التعليقات: 16104 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين لكل خير
فهد[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفي الجميع
فيصل[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحمينا يارب من الامراض
alfahd42[ عدد التعليقات: 16104 ] نشر منذ 1 ساعة
آمين
السعودي[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 28 دقيقة
يا رب العالمين يا مجيب السامعين
اشفِ كل مبتلى من المسلمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 16104 ] نشر منذ 19 دقيقة
آمين