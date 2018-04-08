إتلاف 11 طن من لحوم وأسماك ودواجن فاسدة بمكة

نايف السالم(صدى):

ألقت الجهات الأمنية بشرطة مكة القبض على 17 شخصاً من الباعة المجهولين بحي النكاسة ،والمسفلة وأصحاب محال تعمل بدون تراخيص وتم إحالتهم للشميسي.

وتم تنفيذ الحملة يومي الجمعة والسبت الماضيين، أسفرت عن إتلاف 2500 كيلو لحوم فاسدة ومجهولة المصدر و 1600 كيلو لحوم دجاج فاسدة 7000 كيلو أسماك فاسدة ومجهولة المصدر.

وأزيلت 25 مبسطاً عشوائياً ومحولة 20 قلاب مواد غذائية وبضائع فاسدة وثلاثة مطاعم أغلقت لعدم وجود تراخيص للعمل ومحلين لبيع الدجاج الحي.