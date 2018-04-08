كأن الزمن لم يمر..مقال قديم عن حمد حاوي قطر ” يلعب بالبيضة والحجر “

فهد السالم(صدى):

في مقال نُشر قبل 22 عامًا ، عنوانه “حاوي قطر يلعب بالبيضة والحجر” عن حمد بن جاسم، تجد أنه وكأن لم يمر الزمان ، وبقرائته تشعر أن المقال يمثل المرحلة الحالية فسياسة التنظيم القطري لم تتغير.

وقال كاتب المقال مستشار ملك البحرين ووزير الإعلام الأسبق نبيل الحمر خلال استضافته الجمعة في برنامج ” بالمختصر” : ” صبرنا على قطر كثيرًا، وسياستهم لم تتغير منذ نحو 20 عامًا ” ، مضيفا : ” هذا المقال أثار ضجة كبيرة في الخليج وكنت أعبّر عن وطني البحرين وعن أشقائي المواطنين في قطر الذين ذاقوا المر من هذا الرجل، من كذبه وافتراءاته على البحرين وغيرها من دول المنطقة “.

وذكر المقال : “هذا الرجل المريض بجنون العظمة الذي يعود إليه الفضل في إدخال هذه اللغة الطفولية الغريبة على مجتمعنا وتقاليدنا الدبلوماسية”، وتساءل الكاتب في المقال: هل رأيتم عن وزير خارجية يقول عن نفسه أنه هذّار وطويل لسان؟ “.

وأشار الكاتب إلى أن بدايات وزير خارجية قطر الأسبق حمد بن جاسم كان سكرتيرًا في البلدية، “ولأنه كذاب ومنافق وثرثار وسارق قطر، حتى وظيفة سكرتير لا أقبل بتشغيله لدي” ، مضيفا : ” بتصوري أن هذا الرجل مريض نفسيًا وعقليًا؛ لا يمكن لإنسان ينشر الشر بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب إلا أنه يكون مريضًا. ”