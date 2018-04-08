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    أبريل

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” ريهانا ” تعلن زيارتها للمملكة قريبا

” ريهانا ” تعلن زيارتها للمملكة قريبا
أماني الغامدي(صدى):

أعلنت المطربة العالمية ريهانا، عن موعد زيارتها للمملكة، والذي يكون في الـ 19 من شهر أبريل الجاري، ضمن خطة شركة ” فنتي بيوتي ” لتوسيع وجودها في المملكة.

وأوضحت ريهانا أن الشركة المنتجة لمجموعة مستحضرات التجميل الخاصة، والتي تحمل اسم ” بودي لافا ” تعتزم الوجود في السوق السعودي.

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16105 ] نشر منذ 4 ساعات

جعل مهوب مرحبا والله لايوفق من جابك

[ عدد التعليقات: 9578 ] نشر منذ 4 ساعات

إعقُـــب ياذا ألـــوجــه إللــي ماحـــلاه ربـــــي .
.
لا هــــــلا ولا مَســـــهلا إبــها وَبِمَــن جابــــــها .

[ عدد التعليقات: 16105 ] نشر منذ 4 ساعات

انشهد ان ربي ماحلاه جعل من جابها مايعين خير

[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم اكفينا اياها بما شئت

[ عدد التعليقات: 1050 ] نشر منذ 2 ساعتين

هي ما حتجي الا بفيزا من الدولة. المهم تكفون لا تعطوا الفيز لبطلات الافلام الاباحية. الباقي كل قبلناه في هذا الزمن التأمرك والتبرأ من الشيخ محمد عبد الوهاب ومدرسته.

[ عدد التعليقات: 16105 ] نشر منذ 2 ساعتين

عبدال
وش تقصد في
التأمرك والتبرأ من الشيخ محمد عبد الوهاب ومدرسته.

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