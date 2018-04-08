” ريهانا ” تعلن زيارتها للمملكة قريبا

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت المطربة العالمية ريهانا، عن موعد زيارتها للمملكة، والذي يكون في الـ 19 من شهر أبريل الجاري، ضمن خطة شركة ” فنتي بيوتي ” لتوسيع وجودها في المملكة.

وأوضحت ريهانا أن الشركة المنتجة لمجموعة مستحضرات التجميل الخاصة، والتي تحمل اسم ” بودي لافا ” تعتزم الوجود في السوق السعودي.