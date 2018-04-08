” ريهانا ” تعلن زيارتها للمملكة قريبا
أعلنت المطربة العالمية ريهانا، عن موعد زيارتها للمملكة، والذي يكون في الـ 19 من شهر أبريل الجاري، ضمن خطة شركة ” فنتي بيوتي ” لتوسيع وجودها في المملكة.
وأوضحت ريهانا أن الشركة المنتجة لمجموعة مستحضرات التجميل الخاصة، والتي تحمل اسم ” بودي لافا ” تعتزم الوجود في السوق السعودي.
alfahd42[ عدد التعليقات: 16105 ] نشر منذ 4 ساعات
جعل مهوب مرحبا والله لايوفق من جابك
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9578 ] نشر منذ 4 ساعات
إعقُـــب ياذا ألـــوجــه إللــي ماحـــلاه ربـــــي .
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لا هــــــلا ولا مَســـــهلا إبــها وَبِمَــن جابــــــها .
alfahd42[ عدد التعليقات: 16105 ] نشر منذ 4 ساعات
انشهد ان ربي ماحلاه جعل من جابها مايعين خير
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اكفينا اياها بما شئت
abdul[ عدد التعليقات: 1050 ] نشر منذ 2 ساعتين
هي ما حتجي الا بفيزا من الدولة. المهم تكفون لا تعطوا الفيز لبطلات الافلام الاباحية. الباقي كل قبلناه في هذا الزمن التأمرك والتبرأ من الشيخ محمد عبد الوهاب ومدرسته.
alfahd42[ عدد التعليقات: 16105 ] نشر منذ 2 ساعتين
عبدال
وش تقصد في
التأمرك والتبرأ من الشيخ محمد عبد الوهاب ومدرسته.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1506 ] نشر منذ 3 دقائق
يالفهد
واضحة يقصد بها حوار ولي العهد حفظة الله