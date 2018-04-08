بالصور.. ولي العهد يزور منزل تعرض لإعصار هارفي أعيد بناءه من متطوعين سعوديين

عادل الحربي (صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة لأحد المنازل التي تعرضت لإعصار هارفي وأعيد بناؤها من خلال جهد إغاثي من متطوعين سعوديين.

والتقى سمو ولي العهد خلال الزيارة عمدة هيوستن السيد سيلفستر تيرنر ، والمديرة التنفيذية لمنظمة habitat for humanity السيدة أليسون هاي، اللذين رحبا بسمو ولي العهد، معبرين عن التقدير للدعم المقدم من أبناء المملكة العربية السعودية لمدينة هيوستن عقب إعصار هارفي.

وفي ختام الزيارة عبرت إحدى أصحاب المنازل المتضررة عن تقديرهم للمملكة وأبنائها في وقفتها الإنسانية معهم عقب تضرر منازلهم من إعصار هارفي.

والتقى سمو ولي العهد بعد ذلك عددا من المتطوعين السعوديين، حيث قدم سمو ولي العهد الشكر لهم على مشاركتهم في هذه الأعمال الإنسانية وعكس الصورة المشرفة للشباب السعودي في تعاطفهم مع جيرانهم جراء ما أحدثه الإعصار.

كما تسلم سمو ولي العهد هدية بهذه المناسبة من المتطوعين السعوديين، ورافقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.