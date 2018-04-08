فيلم توعوي عن الجرب ..الأسباب والأعراض وطرق العلاج

نايف السالم(صدى):

نشرت صحة مكة المكرمة فيلمًا توعويًا عن مرض الجرب مدبلج للغة البرماوية، متضمنا معلومات تفصيلية عن ماهية مرض المرض وأسبابه وأعراضه وطرق علاجه وكيفية الوقاية منه.

وأشارت صحة مكة بدورها إلى أن جميع الحالات السابقة استجابت للعلاج ،حيث لم يتم رصد أي مضاعفات على المصابين ولم تنوم أي من الحالات السابقة في المستشفيات.