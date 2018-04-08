فيلم توعوي عن الجرب ..الأسباب والأعراض وطرق العلاج
نشرت صحة مكة المكرمة فيلمًا توعويًا عن مرض الجرب مدبلج للغة البرماوية، متضمنا معلومات تفصيلية عن ماهية مرض المرض وأسبابه وأعراضه وطرق علاجه وكيفية الوقاية منه.
وأشارت صحة مكة بدورها إلى أن جميع الحالات السابقة استجابت للعلاج ،حيث لم يتم رصد أي مضاعفات على المصابين ولم تنوم أي من الحالات السابقة في المستشفيات.
فيصل[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 4 ساعات
حلو هذي
alfahd42[ عدد التعليقات: 16105 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يحفظ البلاد والعباد من الجرب وكل الامراض
فهد[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 4 ساعات
على الله الناس تستفيد
alfahd42[ عدد التعليقات: 16105 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يشفيهم
نهى[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يشفي كل مريض
alfahd42[ عدد التعليقات: 16105 ] نشر منذ 4 ساعات
امين