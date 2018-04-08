بالصور..ولي العهد يزور رئيسي أمريكا الأسبقين

نواف السالم(صدى):

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيسين الأمريكيين الأسبقين جورج بوش الأب وجورج بوش الأبن، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر.

وقد أقيمت مأدبة غداء احتفاءً بزيارة سمو ولي العهد، وذلك بمنزل الرئيس بوش الأب في مدينة هيوستن الأمريكية.

وكان سموه قد غادر مدينة سان فرانسيسكو في وقت سابق، متوجها إلى مدينة هيوستن في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.