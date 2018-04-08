بالصور..نظام بشار الأسد ينفذ مجزرة كيمياوية

دمشق(صدى):

ارتفع عدد ضحايا غارات النظام السوري بغاز الكلور على دوما لـ 100 قتيل من الأطفال والنساء بالاختناق جراء الهجمات بالغازات السامة.

وتم إسقاط برميل متفجر يحوي مواد كيماوية سامة على المدنيين في الغوطة الشرقية وقالت منظمة إغاثة طبية إن 35 شخصا قتلوا في هجومين كيماويين بالمنطقة.

وقالت الجمعية الطبية السورية الأمريكية إن قنبلة كلور أصابت مستشفى في دوما مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإن هجوما ثانيا باستخدام الغازات ومنها غاز الأعصاب أصاب مبنى مجاورا.