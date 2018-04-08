بالفيديو.. رد فعل صادم للسومة بعد استبداله
شهدت مباراة الأهلي والهلال، رد فعل صادم من اللاعب السوري عمر السومة أثار الجدل؛ حيث غضب من المدير الفني للأهلي سيرغي ريبروف؛ بسبب استبداله.
و ظهرت علامات الغضب على وجه السومة، الذي تفوه ببعض العبارات تجاه مدربه، مشيرًا بإصبعه إلى رأسه، كتعبير عن عدم وجود منطق في التغيير.
وخرج عمر السومة من أرضية الملعب، غاضبا ،ودخل بدلا منه زميله المهاجم مهند عسيري، في الدقيقة 69، من عمر المباراة التي جمعته مع ضيفه الهلال، وانتهت بالتعادل السلبي.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 56 دقيقة
فين الفيديو
alfahd42[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 55 دقيقة
شكل العرض المقدم له من الخليج كبير
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 701 ] نشر منذ 46 دقيقة
آه لو انك عندي يا ابو صطيف … كان اشغلك معلم شاورما جاج .. وراتبك ميت ألف ورأه… تساوي ألف ريال … هذا قدرك ولاكن قالها المثل .. رزق المهبل على المجانين
alfahd42[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 43 دقيقة
ترى هم مجانين مجاااااانين مجانيييييين جمهورك يا الاهلي مجانين هههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8333 ] نشر منذ 41 دقيقة
راح يلاحقون العقيد حتى بيته الله لايشغلنا الا بطاعته☺ويوفق السومه يظل هداف كبير الجم خصومه وبكاهم كثير😊😁