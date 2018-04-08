بالفيديو.. رد فعل صادم للسومة بعد استبداله

ماجد محمد(صدى):

شهدت مباراة الأهلي والهلال، رد فعل صادم من اللاعب السوري عمر السومة أثار الجدل؛ حيث غضب من المدير الفني للأهلي سيرغي ريبروف؛ بسبب استبداله.

و ظهرت علامات الغضب على وجه السومة، الذي تفوه ببعض العبارات تجاه مدربه، مشيرًا بإصبعه إلى رأسه، كتعبير عن عدم وجود منطق في التغيير.

وخرج عمر السومة من أرضية الملعب، غاضبا ،ودخل بدلا منه زميله المهاجم مهند عسيري، في الدقيقة 69، من عمر المباراة التي جمعته مع ضيفه الهلال، وانتهت بالتعادل السلبي.