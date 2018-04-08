بالفيديو.. مشجع أهلاوي يرفض الخروج من الملعب
أظهر مقطع فيديو ، لقطة طريفة لمشجع أهلاوي رفض الخروج من الملعب ، بعد انتهاء لقاء الأهلي والهلال بالتعادل السلبي ، مساء يوم أمس السبت .
وخلال المقطع ، أصر المشجع أن يبقى جالسًا داخل المدرجات ورفض محاولات إخراجه ، بعدما تأجل حسم لقب الدوري للجولة الـ 26 المقبلة .
alfahd42[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 1 ساعة
ااااه عزتيله
alfahd42[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 1 ساعة
ماينلام كان يحلم بحلم كبير
alfahd42[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعوضه بكاس اسيا
alfahd42[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 1 ساعة
ناس كثيره اليوم كنا خايفين على قلوبهم اهلاويه وهلاليه عزيزين على قلوبنا
ابو بدر[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 34 دقيقة
الحمدلله على نعمه العقل