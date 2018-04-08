بالفيديو.. مشجع أهلاوي يرفض الخروج من الملعب

ماجد الأشرم(صدى):

أظهر مقطع فيديو ، لقطة طريفة لمشجع أهلاوي رفض الخروج من الملعب ، بعد انتهاء لقاء الأهلي والهلال بالتعادل السلبي ، مساء يوم أمس السبت .

وخلال المقطع ، أصر المشجع أن يبقى جالسًا داخل المدرجات ورفض محاولات إخراجه ، بعدما تأجل حسم لقب الدوري للجولة الـ 26 المقبلة .