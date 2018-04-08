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بالفيديو.. مشجع أهلاوي يرفض الخروج من الملعب

بالفيديو.. مشجع أهلاوي يرفض الخروج من الملعب
ماجد الأشرم(صدى):

أظهر مقطع فيديو ، لقطة طريفة لمشجع أهلاوي رفض الخروج من الملعب ، بعد انتهاء لقاء الأهلي والهلال بالتعادل السلبي ، مساء يوم أمس السبت .

وخلال المقطع ، أصر المشجع أن يبقى جالسًا داخل المدرجات ورفض محاولات إخراجه ، بعدما تأجل حسم لقب الدوري للجولة الـ 26 المقبلة .

 

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 1 ساعة

ااااه عزتيله

[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 1 ساعة

ماينلام كان يحلم بحلم كبير

[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعوضه بكاس اسيا

[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 1 ساعة

ناس كثيره اليوم كنا خايفين على قلوبهم اهلاويه وهلاليه عزيزين على قلوبنا

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 34 دقيقة

الحمدلله على نعمه العقل

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