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بالصور.. هطول أمطار على منطقة حائل

بالصور.. هطول أمطار على منطقة حائل
علي العنزي(صدى):

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها وعدد من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، ٌد أعلنت أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف والحدود الشمالية.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 1 ساعة

عليكم عافيه الله ينزل علينا وعليكم الغيث

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