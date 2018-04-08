بالصور.. هطول أمطار على منطقة حائل

علي العنزي(صدى):

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها وعدد من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، ٌد أعلنت أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف والحدود الشمالية.