باحثون يكتشفون طريقة جديدة لحماية مرضى السكري من فقدان البصر
تمكن باحثون من جامعة ولاية ميتشغان من الوصول إلى حقائق جديدة عن الكيفية التي تتأثر بها عيون المصاب بالسكري، من شأنها أن تفتح الباب أمام علاجات تحمي المرضى من فقدان البصر.
ويعتبر مرض اعتلال الشبكية السكري من المضاعفات التي تهدد بالعمى في حالة عدم التمكن من ضبط نسبة السكر بالدم.
ووجد الباحثون أن نوعاً من الدهون يوجد في العيون يمكن أن يحمي الشبكية من نزيف الأوعية الدموية الدقيقة الذي يحدث مع ارتفاع نسبة السكر بالدم وعدم القدرة على ضبطه.
وقالت جوليا بوسك المشرفة على الأبحاث: ترتبط الأوعية الدموية في الشبكية وثيقاً فيما بينما بواسطة ما يسّمى التقاطعات الضيقة، وهي جزء من الحاجز الدموي للشبكية، وقد تبين أن نوعاً من الدهون يوجد في العيون يمكن أن يقوم بتقوية هذه الحواجز ويمنع تسرب الدم، وبالتالي يحول دون الإصابة باعتلال الشبكية السكري.
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9569 ] نشر منذ 1 ساعة
ولافهمت حاجة
alfahd42[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيهم
المر[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 1 ساعة
مرض السكر ياثر علي النظر ويسبب نزيف في العيون اذا ماضبط ارتفاعه دايما الان لقيوا علاج يمنع نزيف العيون
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9569 ] نشر منذ 1 ساعة
– وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون –
– وبالاسحار هم يستغفرون –
🌕 استغفر الله العظيم 🌕
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9569 ] نشر منذ 1 ساعة
ماذكروا نوع العلاج
اللهم اشفي امي وكل من ابتلي بداء السكري وغيره من الامراض..
الله لايوريكم جميعاً أي مكروه بغالي على قلوبكم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8333 ] نشر منذ 1 ساعة
نستودعهم الله☺
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8333 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم آمين😊العايله عندي اغلبهم سكر الاهل واخوالي الله يشافي الجميع ويمنعنا منه☺
alfahd42[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اشفي امي وكل من ابتلي بداء السكري وغيره من الامراض..
الله لايوريكم جميعاً أي مكروه بغالي على قلوبكم
آمين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9569 ] نشر منذ 45 دقيقة
طــــــــيب ويــن هـــــو فيــــــه ذا ألعِــــــــلاج .؟؟؟؟.🤔.
alfahd42[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 42 دقيقة
في التقرير هههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 42 دقيقة
الدكاتره هم اللي يعرفونه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8333 ] نشر منذ 33 دقيقة
ماقالو لكم علاج باقي يبحثون هم قالو يوجد دهون تحمي😁
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2499 ] نشر منذ 21 دقيقة
امين يارب ويشفي ابوي تاج راسي😘والله مرات يطيح علينا وااهو رايح المسجد يجيبونه الجيران😔ومرات بغرفته
برغم انتظامه بدواء الله يخليه لي
والله الشافي❤️
alfahd42[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 16 دقيقة
آمين الله يشفيه ويعافيه ويحفظه لكم يابنت النور
وكل مسلم ومسلمه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8333 ] نشر منذ 16 دقيقة
اللهم آمين❤الانخفاض مشكله هذا اللي مقلقني اللي حولي ارعبوني بسببه😢الحمدلله على كل حال
alfahd42[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 11 دقيقة
مريض السكر لابد يكون في جيبه دائما حلى
alfahd42[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 10 دقائق
يوم من الايام لقيت واحد سيارته واقفه نص الطريق وكان السبب هبوط السكر
بعد مافاق يقول كنت ابي اوصل اقرب بقاله بس تاخرت ماوصلتها
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8333 ] نشر منذ 7 دقائق
خالي ذكي مايخلي ها الشي مره صليت بغرفته خطفت لي من الحلاويات نعان تهبل معاه😊😁
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2499 ] نشر منذ 7 دقائق
امين الله يجزاك خير اخوي الفهد وخيتي جنوبيه
حنا نقوله لاتكثر حلى 😰
زين انك علمتني الله يجزاك خير
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8333 ] نشر منذ 7 دقائق
الله المستعان ويحفظ الجميع😊
alfahd42[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 4 دقائق
ياحليل خالك مثل امي حلاها في شنطة اليد 24ساعه ربي يسعدهم ويعافيهم
المر[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يشفي كل مريض اللي عنده مرض السكر خوي يعتبره المشي والحميه والعلاج واموره طيبه الانخفاض مشكله يدوخ عشان كذا ياكل اي شي خاصه اذا صحي من النوم الحمدلله