” ميسي ” يعزز صدارة برشلونة للدوري الأسباني

نواف السالم(صدى):

واصل النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل ثلاثة أهداف ” هاتريك ” ليقود برشلونة إلى فوز ثمين 3 / 1 على ليجانيس اليوم السبت في المرحلة 21 من الدوري الأسباني لكرة القدم.

ويذكر أن المهاجم الأسباني الدولي ياجو أسباس سجل ثلاثة أهداف ” هاتريك ” ليقود فريقه سلتا فيجو إلى سحق ضيفه أشبيلية 4 / صفر اليوم بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز ديبورتيفو ألافيس على خيتافي 2 / صفر وريال بيتيس على إيبار بنفس النتيجة.

أنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ميسي في الدقيقتين 27 و32.

ورفع ليجانيس رصيده من الأهداف في الشوط الثاني لمبارياته هذا الموسم إلى 20 هدفا من إجمالي 26 هدفا سجلها الفريق في مبارياته هذا الموسم حيث جاءت ستة أهداف منها فقط في الشوط الأول.

ولكن ميسي سجل هدفه الثالث ” هاتريك ” في الدقيقة 87 ليحسم اللقاء تماما ويرفع رصيده إلى 29 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.

وتقدم برشلونة بهذا الفوز خطوة جديدة على طريق استعادة لقب الدوري الإسباني حيث رفع رصيده إلى 79 نقطة بفارق 12 نقطة أمام أتلتيكو مدريد وبفارق 16 نقطة أمام ريال مدريد صاحب المركز الثالث قبل مباراة ديربي مدريد بين قطبي العاصمة غدا الأحد في إطار نفس المرحلة.