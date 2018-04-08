بالفيديو.. رنا سماحة تطرح كليب جديد ” بينا خير “

أماني الغامدي(صدى):

طرحت الفنانة المصرية رنا سماحة، فيديو كليب جديد بعنوان ” بينا خير “، من كلمات وألحان هشام صادق، توزيع محمد شفيق، وهندسة صوتية خالد رؤوف.

” بينا خير ” تم تصويره في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية تحت إدارة المخرج والمنتج حسام بدران.

استغرق تصوير ” بينا خير “، يومًا واحدًا فقط، تم التصوير خلاله في عدة أماكن مختلفة داخل الولاية الأميركية، ويعد الكليب التعاون الثاني لرنا سماحة مع حسام بدران، بعد تعاونهما سابقاً في كليب ” هاي ” .