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بالفيديو.. رنا سماحة تطرح كليب جديد ” بينا خير “

بالفيديو.. رنا سماحة تطرح كليب جديد ” بينا خير “
أماني الغامدي(صدى):

طرحت الفنانة المصرية رنا سماحة، فيديو كليب جديد بعنوان ” بينا خير “، من كلمات وألحان هشام صادق، توزيع محمد شفيق، وهندسة صوتية خالد رؤوف.

” بينا خير ” تم تصويره في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية تحت إدارة المخرج والمنتج حسام بدران.

استغرق تصوير ” بينا خير “، يومًا واحدًا فقط، تم التصوير خلاله في عدة أماكن مختلفة داخل الولاية الأميركية، ويعد الكليب التعاون الثاني لرنا سماحة مع حسام بدران، بعد تعاونهما سابقاً في كليب ” هاي ” .


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