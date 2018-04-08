صالح النعيمة يشكر لاعبين الهلال

نواف السالم(صدى):

قدم صالح النعيمة ، قائد المنتخب الوطني والهلال سابقًا، اليوم السبت، الشكر، للاعبين نادي الهلال ومن دعمهم.

وقال صالح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : الشكر لكل من دعم هؤلاء الابطال اعضاء شرف وجماهير اظهر الهلال بعض من شخصيته اليوم شكراً للاعبين على ماقدموه ولازال هناك جولة حاسمة موعدنا الرياض لاعبين جماهير.