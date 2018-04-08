صالح النعيمة يشكر لاعبين الهلال
قدم صالح النعيمة ، قائد المنتخب الوطني والهلال سابقًا، اليوم السبت، الشكر، للاعبين نادي الهلال ومن دعمهم.
وقال صالح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : الشكر لكل من دعم هؤلاء الابطال اعضاء شرف وجماهير اظهر الهلال بعض من شخصيته اليوم شكراً للاعبين على ماقدموه ولازال هناك جولة حاسمة موعدنا الرياض لاعبين جماهير.
رعد[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين ايامك يابو فهد الله يوفقك ويحميك
alfahd42[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 2 ساعتين
كم لك غلى في قلوب السعوديين
alfahd42[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لو علي ازوج ماجد عبدالله وصالح النعيمه ومحيسن الجمعان وفهد الهريفي ويوسف الثنيان وعبدالجواد
كل واحد اربع حريم وانتاجهم احافظ عليهم وارعاهم لين يكبرون
خاصه ماجد والنعيمه ومحيسن والهريفي