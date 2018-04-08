برواز للقرآن الكريم

السبت 7
أبريل
تلقي العلم في المسجد ما من شخص الا يريد ان يلقي علم في المسجد يستفاد منه لذلك وضع مكان مخصص في المسجد كلوحة تعليميا توضع فيها معلومات من قبل مرتادي المساجد لمن يريد ان يُبين مسأله أو يلقي علما بكتابتها على ورقه أو تسجيل معلومه في المكان المخصص لفايده الجميع ونهل العلم والمعرفه من المسجد عن طريق من يلقن ثم تكون في مكان بارز في المسجد بالحكمه والموعظة كلفته للنظر في خلف المسجد أو مكان مخصص في كل مسجد وعند الانتهاء من الصلاه يذهب بعضهم يقرا شيئا يستفيدا منه في دينه ودنياه ونسمي اللوحه مثلا علم من المسجد بشكل مرتب فريد
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خدمه للمسجد تعليميه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 37 دقيقة
تلقي العلم في المسجد ما من شخص الا يريد ان يلقي علم في المسجد يستفاد منه لذلك وضع مكان مخصص في المسجد كلوحة تعليميا توضع فيها معلومات من قبل مرتادي المساجد لمن يريد ان يُبين مسأله أو يلقي علما بكتابتها على ورقه أو تسجيل معلومه في المكان المخصص لفايده الجميع ونهل العلم والمعرفه من المسجد عن طريق من يلقن ثم تكون في مكان بارز في المسجد بالحكمه والموعظة كلفته للنظر في خلف المسجد أو مكان مخصص في كل مسجد وعند الانتهاء من الصلاه يذهب بعضهم يقرا شيئا يستفيدا منه في دينه ودنياه ونسمي اللوحه مثلا علم من المسجد بشكل مرتب فريد