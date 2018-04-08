الهلال الاحمر يعيد النبض لخمسيني بعد ان توقف قلبه

سعيد العجل(صدى):

نجحت احد الفرق الاسعافية لهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الرياض في إعادة النبض والتنفس لذكر في العقد الخامس من العمر فقد نبضه، بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية قبل وصوله للمستشفى.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، عبدالله نايف المريبض: إن الفرقة الإسعافية قامت بعمل إنعاش قلبي رئوي ” CPR ” لرجل في الخمسين من العمر فقد وعيه وتبين بعد الكشف غياب النبض والتنفس لديه.

وأوضح ” المريبض ” أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات عند الساعه ٤:٥٨ مساءً يفيد بوجود حالة إغماء لشخص، وعلى الفور تم توجيه الفرقة الإسعافية الأقرب للموقع ترافقها فرقة تدخل سريع والتي باشرت الموقع في اقل من ٦ دقائق .

وذكر ” المريبض ” أنه عند مباشرة الحالة اتضح غياب النبض والتنفس لدى الحالة، وتم بشكل عاجل القيام بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي وعمل التنفس الاصطناعي، واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، حتى تمكنوا من إعادة النبض والتنفس للحالة بفضل من الله سبحانه وبعد ذلك نقلت الحاله لمستشفى الملك خالد الجامعي .