فواز الشريف: رغم الظروف كبرياء الهلال لاينكسر

ماجد الأشرم(صدى):

علق فواز الشريف رئيس لجنة الشباب بالاتحاد الخليجي للاعلام الرياضة، على مباراة الهلال والأهلي خلال الجولة الـ 25 من بطولة دوري المحترفين .

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مباراة كبيرة تستحق الاحترام، اعتمدت على التفاصيل الصغيرة أعاد فيها علي البليهي قيمة كبيرة للرقم 5 والحبسي اختصر تاريخه الطويل في ليلة، وخروج السومة اضاع فرصة الأهلي من الأخر.

وأضاف : فريق الهلال رغم كل الظروف التي تحيط به كبرياء.

وتمكن نادي الهلال من الحفاظ على التعادل السلبي أمام نظيره الأهلي ، مساء اليوم السبت ، خلال مباراة الجولة الـ 25 من بطولة دوري المحترفين .