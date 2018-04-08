فواز الشريف: رغم الظروف كبرياء الهلال لاينكسر
علق فواز الشريف رئيس لجنة الشباب بالاتحاد الخليجي للاعلام الرياضة، على مباراة الهلال والأهلي خلال الجولة الـ 25 من بطولة دوري المحترفين .
وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مباراة كبيرة تستحق الاحترام، اعتمدت على التفاصيل الصغيرة أعاد فيها علي البليهي قيمة كبيرة للرقم 5 والحبسي اختصر تاريخه الطويل في ليلة، وخروج السومة اضاع فرصة الأهلي من الأخر.
وأضاف : فريق الهلال رغم كل الظروف التي تحيط به كبرياء.
وتمكن نادي الهلال من الحفاظ على التعادل السلبي أمام نظيره الأهلي ، مساء اليوم السبت ، خلال مباراة الجولة الـ 25 من بطولة دوري المحترفين .
فيصل[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
الهلال سيظل أعظم نادي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8333 ] نشر منذ 2 ساعتين
فرحانين اعلام الاتحاد همهم الاول الاهلي☺😂
ابو مشاري المدينه[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 16 دقيقة
انه الهلال ياساده متعود على لقاءات الحسم رغم ظروفه واصابات لاعبيه المميزين ادواردو سالم الفرج العابد واقالة مدرب فريق يستحق البطوله