بالفيديو.. محمد كنو يبكي بعد التعادل مع الأهلي

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو ، لاعب الهلال محمد كنو في مشهد مؤثر وهو يبكي لانتهاء اللقاء بالتعادل السلبي أمام الأهلي ، مساء اليوم السبت .

وظهر اللاعب وقد غلبته الدموع ليحاول مسحها بالقميص الخاص به ، بعدما تحطم أملهم في الفوز باللقب الليلة ، وأجلت المباراة للجولة الأخيرة .