بالفيديو.. محمد كنو يبكي بعد التعادل مع الأهلي
أظهر مقطع فيديو ، لاعب الهلال محمد كنو في مشهد مؤثر وهو يبكي لانتهاء اللقاء بالتعادل السلبي أمام الأهلي ، مساء اليوم السبت .
وظهر اللاعب وقد غلبته الدموع ليحاول مسحها بالقميص الخاص به ، بعدما تحطم أملهم في الفوز باللقب الليلة ، وأجلت المباراة للجولة الأخيرة .
بكاء اللاعب محمد كنو بعد نهاية المباراة#الأهلي_الهلال #شكراً_قواتنا_المسلحة #دوري_بلس pic.twitter.com/Qf9K1mVfAw
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٧ أبريل، ٢٠١٨
alfahd42[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 2 ساعتين
كانت مباراة العمر له لو سجل وانهى الدوري