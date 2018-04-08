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بالفيديو.. محمد كنو يبكي بعد التعادل مع الأهلي

بالفيديو.. محمد كنو يبكي بعد التعادل مع الأهلي
ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو ، لاعب الهلال محمد كنو في مشهد مؤثر وهو يبكي لانتهاء اللقاء بالتعادل السلبي أمام الأهلي ، مساء اليوم السبت .

وظهر اللاعب وقد غلبته الدموع ليحاول مسحها بالقميص الخاص به ، بعدما تحطم أملهم في الفوز باللقب الليلة ، وأجلت المباراة للجولة الأخيرة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 2 ساعتين

كانت مباراة العمر له لو سجل وانهى الدوري

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