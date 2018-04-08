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محمد البكيري: ” الزعيم في الجولة الأهم أظهر وجهه الحقيقي “

محمد البكيري: ” الزعيم في الجولة الأهم أظهر وجهه الحقيقي “
نواف السالم(صدى):

علق محمد البكيري، رئيس تحرير صحيفتي (النادي والرياضي) سابقًا، عقب انتهاء مباراة نادي الأهلي ونظيره الهلال، مساء اليوم السبت، في الجولة الـ 25 من بطولة دوري المحترفين ، والذي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال البكيري، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” الزعيم نااااام جولات.. وفي الجولة الأهم اظهر وجهه الحقيقي. فريق ثقيييييل. أما الأهلي رغم كل شيء.. فقد اضاعه مدربه.. شكرا للفريقين على تقديم المنافسة على طبق من متعة ” .

وتابع في تغريدة أخري، ” حسمت ولم تحسم.. لكن في مواجهة الفصل.. ظلت كلمة الزعيم هي العليا في قمة الدوري ” الأهلي الهلال ” .

وكانت المباراة بين فريقي الأهلي والهلال، قد انتهت منذ قليل، بالتعادل السلبي، في إطار لقاءات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 1 ساعة

صدقت

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 29 دقيقة

ليه مايظهرة في آسيا ولا كأس الملك 😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 16014 ] نشر منذ 27 دقيقة

معليه كلن وقدرته ههههههه

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