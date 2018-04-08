محمد البكيري: ” الزعيم في الجولة الأهم أظهر وجهه الحقيقي “

نواف السالم(صدى):

علق محمد البكيري، رئيس تحرير صحيفتي (النادي والرياضي) سابقًا، عقب انتهاء مباراة نادي الأهلي ونظيره الهلال، مساء اليوم السبت، في الجولة الـ 25 من بطولة دوري المحترفين ، والذي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال البكيري، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” الزعيم نااااام جولات.. وفي الجولة الأهم اظهر وجهه الحقيقي. فريق ثقيييييل. أما الأهلي رغم كل شيء.. فقد اضاعه مدربه.. شكرا للفريقين على تقديم المنافسة على طبق من متعة ” .

وتابع في تغريدة أخري، ” حسمت ولم تحسم.. لكن في مواجهة الفصل.. ظلت كلمة الزعيم هي العليا في قمة الدوري ” الأهلي الهلال ” .

وكانت المباراة بين فريقي الأهلي والهلال، قد انتهت منذ قليل، بالتعادل السلبي، في إطار لقاءات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.