أمير تبوك يواسي رئيس المجلس البلدي بأملج في وفاة والدته

محمود البلوي(صدى):

واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، عضو مجلس المنطقة سابقاً ورئيس المجلس البلدي بمحافظة أملج عبدالعزيز بن محمود الجهني في وفاة والدته رحمها الله.

وأعرب سموه عن تعازيه ومواساته للجهني سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

من جهته أعرب الجهني باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وان يجعل هذا العمل في موازين حسنات سموه.