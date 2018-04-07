أمانة الشمالية تستعد لتنفيذ خطة الأسبوع الثاني ⁧‫لمعالجة التشوه البصري‬⁩ غدا

سعيد العجل(صدى):

تستعد أمانة ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ وبلدياتها غدًا لتنفيذ الخطة من الأسبوع الثاني من الحملة المكثفة ⁧‫لمعالجة التشوه البصري‬⁩ ، ‏⁧حيث تم تشكيل العديد من الفرق المتخصصة للقيام بجولات ميدانية ورصد وتحسين أي مظهر سلبي في الأحياء والشوارع بجميع محافظات وقرى المنطقة.

ويشمل الأسبوع الثاني من الحملات المكثفه ‏التي تأتي ضمن برامج الأسابيع الستة المكثفة لتحسين المشهد الحضري منها إزالة المظلات،والباعة الجائلين، الاستراحات العشوائية.

يذكر أن أمانة الحدود الشمالية قامت خلال الأسبوع الماضي بإزالة 412 سيارة تالفة و 208 لوحة إعلانية مخالفة .

وبين أمين المنطقة المهندس عبدالمنعم الراشد, أن الحملة تستمر ستة أسابيع, وتشتمل على تنفيذ العديد من الأعمال والمهام على معالجة مختلف عناصر التشوه البصري, منها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتيبات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة،

إضافة إلى دراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية ذات التأثير السلبي على المشهد الحضري، مثل المطابخ والورش وخدمات السيارات وغيرها ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري المنبثق من برامج الرؤية وهي أحد أهداف ورؤية المملكة 2030 .