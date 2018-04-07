” الحبسي ” ثاني أعلى منقذ لفريقه في دوري المحترفين

طلال الغامدي(صدى):

كشفت إحصائيات رياضية ، إن حارس المرمى الهلالي علي الحبسي ، يمثل ثاني أعلى نسبة إنقاذ هذا الموسم في دوري المحترفي ، حيث بلغت 80% .

وأشارت الإحصائيات إلى أنه يأتي في المركز الثاني بعد عساف القرني حارس الاتحاد الذي أنقذ مرمى فريقه بنسبة 85.2% ، حيث يعد ” الحبسي ” بذلك من بين الحراس الذين أنقذوا المرمى 10 مرات على الأقل .