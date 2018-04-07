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” الحبسي ” ثاني أعلى منقذ لفريقه في دوري المحترفين

” الحبسي ” ثاني أعلى منقذ لفريقه في دوري المحترفين
طلال الغامدي(صدى):

كشفت إحصائيات رياضية ، إن حارس المرمى الهلالي علي الحبسي ، يمثل ثاني أعلى نسبة إنقاذ هذا الموسم في دوري المحترفي ، حيث بلغت 80% .

وأشارت الإحصائيات إلى أنه يأتي في المركز الثاني بعد عساف القرني حارس الاتحاد الذي أنقذ مرمى فريقه بنسبة 85.2% ، حيث يعد ” الحبسي ” بذلك من بين الحراس الذين أنقذوا المرمى 10 مرات على الأقل .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 16 دقيقة

ممتاز هذا الحارس

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 14 دقيقة

الهلال أقوى فريق

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 13 دقيقة

الأهلي ما كان في مستواه اليوم

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