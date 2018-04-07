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ترتيب فرق دوري المحترفين بعد الجولة الـ 25

ترتيب فرق دوري المحترفين بعد الجولة الـ 25
طلال الغامدي(صدى):

انتهت مباريات الجولة الـ 25 من بطولة دوري المحترفين مساء اليوم السبت ، حيث حافظ الهلال على صدارة ترتيب فرق الدوري برصيد 53 نقطة بعد تعادله سلبيًا مع الأهلي الذي ظل في المركز الثاني برصيد 52 نقطة .

وبفوز الباطن على الفيصلي ؛ حصد الأول 30 نقطة في رصيده في المركز الحادي عشر ، فيما حصل الفيصلي على المركز السادس برصيد 34 نقطة ، ويقبع النصر في المركز الثالث برصيد 41 نقطة ، ليحتل الفتح المركز الرابع برصيد 36 نقطة .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 8 دقائق

طيب

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 7 دقائق

الهلال البطل إن شاء الله

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