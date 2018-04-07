فهد الهريفي: كنت متوقع أكبر شيء يفعله الأهلي هو التعادل مع الهلال

ماجد محمد(صدى):

أكد الكابتن فهد الهريفي انه توقع أن النادي الأهلي أقصى ماكان يفعله هو التعادل أمام الهلال.

وأوضح الهريفي خلال تحليله للمباراة في الاستديو التحليلي للكلاسيكو في القناة الرياضية السعودية أن الهلال يملك شخصية الفريق ولاعبية يمتلكون الخبرة في إدارة المباريات وان الهلال تعامل مع اللقاء بتوازن وحكمة .

وقال الهريفي: إن فرص الهلال كانت أكثر وأخطر؛ منتقدًا في الوقت نفسه أداء النادي الأهلي الذي كان مطلوب منه أكثر مما قدمه.

وأضاف الهريفي بأن عمر السومة لعب على الواقف في حين لم يقدم بديله مهند عسيري أي إضافة للفريق الأهلاوي في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يقدم نفسة.